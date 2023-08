Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,63 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 11:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 5,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,72 EUR. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181.036 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 31,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,14 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,96 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.152,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.758,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Schaeffler-Aktie.

