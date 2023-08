Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 5,65 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 5,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,72 EUR. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 340.281 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,62 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,42 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

