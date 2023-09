Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,44 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,44 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,51 EUR zu. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,48 EUR. Zuletzt wechselten 31.613 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,38 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Am 05.11.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein

Schaeffler-Aktie unbewegt: Schaeffler und VDL bauen fahrerlosen Kleinbus

Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn