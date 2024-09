Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 4,60 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,60 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,58 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,61 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.533 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 4,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 0,52 Prozent wieder erreichen.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,363 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,18 EUR.

Am 06.08.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ebenfalls ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,838 EUR fest.

