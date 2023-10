Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,33 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 5,33 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,28 EUR. Bei 5,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 113.251 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 38,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2022 (4,57 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 14,26 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,96 EUR.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 05.11.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

