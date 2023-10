Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,32 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 5,32 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,32 EUR nach. Bei 5,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.239 Schaeffler-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,85 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2022 Kursverluste bis auf 4,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

