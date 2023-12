Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,08 EUR zu.

Um 15:42 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,08 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,07 EUR. Bisher wurden heute 218.844 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 45,42 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,955 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

