Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Freitagvormittag

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,43 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,43 EUR abwärts. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,43 EUR. Bei 5,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 28.287 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 26,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Schaeffler veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,947 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt am Donnerstagnachmittag

Aufschläge in Frankfurt: SDAX mit Kursplus