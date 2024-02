Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,8 Prozent auf 6,02 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 290.610 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 22,86 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,959 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

