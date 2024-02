Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,01 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,01 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 517.802 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 22,80 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,70 EUR an.

Schaeffler gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,959 EUR in den Büchern stehen haben wird.

