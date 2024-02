Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag auf grünem Terrain

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 6,09 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 6,09 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.050 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

