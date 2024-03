Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagmittag tiefer

So bewegt sich Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 6,29 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 6,29 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,22 EUR. Mit einem Wert von 6,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 336.463 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 35,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,436 EUR. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,935 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

