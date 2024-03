Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 6,35 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 6,35 EUR abwärts. Bei 6,22 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 516.826 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,93 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,436 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,935 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

XETRA-Handel: SDAX letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell

Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich stärker