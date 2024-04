Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagmittag kaum verändert

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 6,32 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,33 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 6,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.855 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. 16,55 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 36,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,443 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.043,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,995 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich fester