Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 6,27 EUR.

Um 15:44 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,27 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 188.266 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 14,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Abschläge von 26,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,443 EUR je Schaeffler-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.043,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,995 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

