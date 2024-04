Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Schaeffler befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 6,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.526 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,36 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,92 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 26,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,443 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 05.03.2024. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.043,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Schaeffler die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,995 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich fester