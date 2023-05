Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt Stellung am Mittag

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,34 EUR

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 6,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,39 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,24 EUR nach. Bei 6,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 337.425 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 08.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,24 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.554,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 07.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,04 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

