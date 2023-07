Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,51 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr bei 5,51 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230.749 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,35 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,14 EUR.

Am 09.05.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4.152,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.758,00 EUR umgesetzt.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

