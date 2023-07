Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,50 EUR.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 5,50 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,48 EUR ab. Bei 5,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.490 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 23,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,14 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 09.05.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.152,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.758,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

