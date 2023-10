Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.381 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,57 EUR am 06.10.2022. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 17,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Schaeffler die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

