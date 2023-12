Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Dienstagmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 5,05 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,05 EUR ab. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,05 EUR. Bei 5,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 144.750 Stück.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 46,14 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,955 EUR in den Büchern stehen haben wird.

