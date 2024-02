Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 6,08 EUR zu.

Um 11:44 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 6,08 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,12 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.590 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 21,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit Abgaben von 23,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,959 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

