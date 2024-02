Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag im Plus

Schaeffler im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 6,08 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 6,08 EUR. Bei 6,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 20.923 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,68 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,70 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.062,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.242,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,959 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Montagmittag schwächer