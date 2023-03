Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Montagnachmittag

Die Schaeffler-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 7,31 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,37 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 409.139 Schaeffler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,37 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Mit einem Zuwachs von 0,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,89 EUR an.

Am 08.11.2022 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.332,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.05.2024 dürfte Schaeffler die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,899 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie im Plus: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann scheidet aus Schaeffler-Aufsichtsrat aus

Schaeffler-Aktie in Grün: Schaeffler meldet Übernahme in Frankreich

Analysten sehen für Schaeffler-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG