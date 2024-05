Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 5,69 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 5,69 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.954 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,17 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 18,38 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,441 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,04 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,973 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

