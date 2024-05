Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Montagnachmittag

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 5,65 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 5,65 EUR. Bei 5,75 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 266.658 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. 20,02 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 17,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,441 EUR je Schaeffler-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,77 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 4,04 Mrd. EUR gegenüber 4,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,973 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

