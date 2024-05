Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Vormittag stärker

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,54 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,56 EUR. Bisher wurden heute 7.291 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 22,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Abschläge von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,441 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,77 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,973 EUR je Aktie belaufen.

