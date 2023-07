Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,45 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 5,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,45 EUR. Bei 5,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.097 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 22,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,14 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

