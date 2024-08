Fokus auf Aktienkurs

Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Dienstagmittag

06.08.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 4,79 EUR.

Um 11:40 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,79 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,98 EUR. Bei 4,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.428 Schaeffler-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 3,05 Prozent wieder erreichen. Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,396 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR. Am 07.05.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,06 Mrd. EUR umsetzen können. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,890 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Sitzung im Minus Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags unter Druck Ausblick: Schaeffler präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

