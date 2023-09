Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 5,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,5 Prozent auf 5,38 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,36 EUR nach. Bei 5,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.713 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Gewinne von 37,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,47 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 02.08.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.056,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

