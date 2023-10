Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,50 EUR.

Um 11:41 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,50 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,51 EUR aus. Bei 5,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.676 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2022 (4,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

