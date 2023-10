Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,46 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 5,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,48 EUR. Zuletzt wechselten 142.347 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 35,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2022 (4,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,96 EUR angegeben.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

