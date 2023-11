Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,08 EUR zu.

Um 11:44 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,08 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,15 EUR. Bei 5,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.307 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 45,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,66 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,67 EUR.

Am 02.08.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,938 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Schaeffler-Aktie ein

SDAX aktuell: SDAX notiert letztendlich im Minus

Schaeffler-Aktie knickt ein: UBS senkt für Schaeffler den Daumen