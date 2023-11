Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 5,08 EUR zu.

Um 15:48 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 164.666 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,57 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.056,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,938 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Schaeffler-Aktie ein

SDAX aktuell: SDAX notiert letztendlich im Minus

Schaeffler-Aktie knickt ein: UBS senkt für Schaeffler den Daumen