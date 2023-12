Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,13 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,13 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,14 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.136 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 10,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,955 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

