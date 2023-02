Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Dienstagnachmittag an

Um 04:22 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 6,65 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 330.460 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 6,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,63 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 49,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,78 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.242,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.332,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Schaeffler am 07.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Schaeffler.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,914 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

