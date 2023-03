Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Dienstagmittag tief südwärts

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 6,4 Prozent auf 6,91 EUR ab. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 1.125.393 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 6,44 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,52 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,89 EUR.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.332,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 07.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,899 EUR je Aktie belaufen.

