Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,51 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,51 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,56 EUR zu. Bei 6,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 32.538 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 11,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,436 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,06 EUR im Jahr 2024 aus.

