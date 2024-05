Schaeffler Aktie News: Schaeffler springt am Dienstagmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 11,5 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 11,5 Prozent auf 6,29 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.982.743 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). 7,80 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,17 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,441 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,77 EUR.

Am 05.03.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,973 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

