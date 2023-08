Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,62 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 1,1 Prozent auf 5,62 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,60 EUR nach. Bei 5,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 43.794 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,32 Prozent. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 26,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 09.05.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,03 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn

Ausblick: Schaeffler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei Schaeffler-Aktie