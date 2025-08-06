Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 4,54 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 4,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,52 EUR aus. Bei 4,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.701 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Bei 3,15 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 30,59 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,196 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 5,19 EUR.

Am 06.08.2025 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,30 Prozent auf 5,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Schaeffler am 04.11.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,341 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

