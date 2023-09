Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 5,34 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 5,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,34 EUR. Bei 5,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.672 Stück gehandelt.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

