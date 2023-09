Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Schaeffler-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,38 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Schaeffler-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 5,38 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,38 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,36 EUR nach. Bei 5,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.527 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 17,40 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 3.790,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

