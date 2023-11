Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 5,08 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,08 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,09 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 187.690 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 45,28 Prozent Luft nach oben. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 9,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,938 EUR je Schaeffler-Aktie.

