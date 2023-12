Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,13 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,13 EUR nach. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,11 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,15 EUR. Bisher wurden heute 38.342 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 43,86 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,955 EUR je Schaeffler-Aktie.

