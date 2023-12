Schaeffler Aktie News: Schaeffler verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 5,15 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,15 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,15 EUR nach. Mit einem Wert von 5,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.854 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 30,22 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,955 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

