Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,49 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 5,49 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.458 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,41 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,947 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

