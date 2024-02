Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Mittag positiv

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6,23 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 6,23 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,21 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 186.995 Aktien.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 18,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 25,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.11.2023. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,959 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Montagmittag schwächer