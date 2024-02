Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Donnerstagnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,27 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,28 EUR. Bei 6,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 400.508 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 17,80 Prozent zulegen. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 25,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2022 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,427 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,959 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

