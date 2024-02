Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,24 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 6,24 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,24 EUR an. Bei 6,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 25.257 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,27 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 25,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,959 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

